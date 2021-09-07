¿Quién es el famoso que es papá de Macky González?

La pasión de Macky González de Exatlón México por el deporte, viene de familia, ya que su papá Ariel González es una figura importante en el futbol mexicano, pues es un destacado preparador físico.

Ariel González ha trabajado en el balompié mexicano con la Selección Mexicana y en equipos como Pumas, entre otros destacados clubes deportivos en nuestro país.

El papá de nuestra querida atleta en el reality show en las playas y tierras más demandantes de República Dominicana es conocido como 'El Negro' y fue el preparador físico de la Selección Mexicana de la Copa América en 1993. La crítica especializada lo percibe como el encargado de cambiar a la escuadra mexicana de balompié.

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Macky González cautiva por su fortaleza

Macky González es una de las favoritas de los seguidores de la quinta temporada de Exatlón México, por su fortaleza y habilidad que muestra en todos y cada uno de los complejos circuitos.

La fuerte atleta formó parte de la primera temporada de nuestro reality show, después ha estado presente en diversos programas deportivos en la televisión mexicana.

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