JONATHAN GARCÍA

Edad: 25 años.

Fecha de Nacimiento: 03 de junio de 1996.

- Yucatán.

Disciplina: Tenis/ CrossFit.

- Multi Medallista en Olimpiadas Nacionales en Tenis de Mesa:

2008 (Medallas de Plata y Bronce).

2009 (Medalla de Plata).

2012 (Medalla de Plata).

2014 (Medalla de Bronce).

- Medallista en torneos Inter Escolares (La Salle) - Tenis.

- Circuito Mundial y Representante de México en el 2009 - Tenis de Mesa.

- 4 años internado en el CNAR.

Jonathan fue eliminado en la semana cuatro del Exatlón.