JONATHAN GARCÍA
Conquistadores | Exatlón
Edad: 25 años.
Fecha de Nacimiento: 03 de junio de 1996.
- Yucatán.
Disciplina: Tenis/ CrossFit.
- Multi Medallista en Olimpiadas Nacionales en Tenis de Mesa:
2008 (Medallas de Plata y Bronce).
2009 (Medalla de Plata).
2012 (Medalla de Plata).
2014 (Medalla de Bronce).
- Medallista en torneos Inter Escolares (La Salle) - Tenis.
- Circuito Mundial y Representante de México en el 2009 - Tenis de Mesa.
- 4 años internado en el CNAR.
Jonathan fue eliminado en la semana cuatro del Exatlón.