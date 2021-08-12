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Exatlón México 2024
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JONATHAN GARCÍA

Conquistadores | Exatlón

JONATHAN GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 25 años.
Fecha de Nacimiento: 03 de junio de 1996.
- Yucatán.
Disciplina: Tenis/ CrossFit.

- Multi Medallista en Olimpiadas Nacionales en Tenis de Mesa:

2008 (Medallas de Plata y Bronce).
2009 (Medalla de Plata).
2012 (Medalla de Plata).
2014 (Medalla de Bronce).

- Medallista en torneos Inter Escolares (La Salle) - Tenis.

- Circuito Mundial y Representante de México en el 2009 - Tenis de Mesa.

- 4 años internado en el CNAR.
Jonathan fue eliminado en la semana cuatro del Exatlón.

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