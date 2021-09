Exatlón: Koke explota por primera vez tras derrota contra Heliud.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores experimentó uno de los capítulos más emocionantes de toda la temporada tras la participación de las fuerzas especiales Mati, Heliud, Pascal y Evelyn.

Duelo por Supervivencia Exatlón con Fuerzas Especiales.

Y es que, las leyendas tuvieron la oportunidad de correr una vez en el circuito del lodo para apoyar a rojos y azules en la serie por la supervivencia.

Sin embargo, Koke se frustró tras perder su carrera contra Heliud Pulido, en un duelo donde los rojos se llevaron la victoria.

Koke y Black Panther regalaron una de las mejores carreras de la temporada, pero fue el veracruzano quien se coronó como campeón en este trepidante duelo, poniendo a los rojos en gran ventaja.

Koke rompe el silencio después de su carrera contra Heliud Pulido

Fue en la ceremonia de Exatlón, donde el querido animador contó a la máxima autoridad Antonio Rosique por qué explotó después de su carrera contra Heliud Pulido.

“Estoy muy emocionado de haber competido contra Heliud, es un campeón, un súper atleta y lo admiro muchísimo. Yo fui el que pidió pasar con él….”, expresó el sinaloense para las cámaras de Exatlón.

Además, Koke reconoce que se siente muy presionado cuando compite como atletas experimentados.

“Yo quería pasar con él porque quiero saber hasta dónde puedo llegar. Me frustré un poco porque cuando compito con atletas experimentados, me enfoco en estar a su nivel. No debería presionarme con eso. Ganado o perdido, fue contra una leyenda”, aclaró el integrante de Conquistadores sobre su polémica actitud en la Batalla por la Supervivencia.

Y es que, Koke Guerrero se convirtió en uno de los atletas que sorprendieron en esta quinta temporada, ya que presumió su velocidad, agilidad y puntería desde el día uno.

El animador y gimnasta ha expresado que desea llegar a convertirse en una leyenda como sus antecesores Heliud Pulido, Aristeo Cázares, Pato Araujo y otras estrellas de Exatlón.

