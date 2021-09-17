Exatlón: Mati y Evelyn protagonizan el duelo más cardíaco. (VIDEO)

Por fin nuestros queridos exatletas volvieron a la competencia en las playas y tierras más demandantes de Exatlón México y Mati y Evelyn protagonizaron un emocionante duelo, como en los viejos tiempos del reality show.

Para abrir el Duelo por la Supervivencia, Mati, Evelyn, Heliud y Pascal dieron lo mejor de sí, transportándonos a la emoción de temporadas pasadas. Golden Champion y Snipper tuvieron una competencia muy cerrada en un circuito que ya conocían.

Pese a su esfuerzo, Evelyn no pudo superar a Mati y de nueva cuenta nuestra Golden Champion le hizo honor a su nombre al vencer a su amiga y contricante en el circuito.

Te puede interesar: Exatlón: Festejan con memes a ‘La Bestia’ por triunfo a lo Macky.

Heliud y Pascal reviven sus grandiosos duelos

Los rojos se impusieron de nuevo y con un marcador 2-0, Heliud Pulido ganó el duelo a Pascal Nadaud, dando la ventaja a los Coonquistadores.

La competencia entre ambos exatletas de las playas y tierras más demandantes también fue muy cerrada, pero finalmente vencieron las fuerzas especiales de Mati y Heliud.

También podría interesarte: Exatlón: Heliud y Pame celebran su primer aniversario.(FOTOS)