Exatlón: Koke y Macky realizan el Anitta Challenge en VLA.

Además de ser atletas de alto nivel, Macky González y Koke Guerrero también han demostrado ser personas muy divertidas y alegres fuera de las cámaras de Exatlón.

Esta misma mañana, ambos atletas movieron las caderas al ritmo del Anitta Challenge, pues fueron retados por nuestros queridos Capi Pérez y Cynthia Rodríguez.

En su momento, La Amazona ya había demostrado sus habilidades para el baile en nuestro programa, pues le enseñó el mismo reto viral a Aristeo Cázares.

No conforme con romper las redes sociales, Macky volvió a intentar el reto junto a Koke Guerrero en nuestro foro de Venga la Alegría.

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Macky y Koke bailaron sin pena

Llegó el turno de Capi y Cynthia, quienes se divirtieron bajando hasta el suelo con el Anitta Challenge.

Y aunque parecía muy difícil de superar su baile, Koke y Macky demostraron ser unos expertos para bailar el paso del momento.

Al ritmo de "un perreito en la pared, yo soy un caso que hay que resolver", los atletas hicieron buena mancuerna para sacarle brillo a la pista.

El divertido momento sucedió después del reto Gánale al Capi, donde El Hechicero del Aire venció al conductor de La Resolana en un épico duelo de ritmos.

Continúan los éxitos para Koke Guerrero, pues el pasado fin de semana se convirtió en el campeón absoluto de Exatlón: All Star. El sinaloense venció a Heliud Pulido y a Mati Álvarez en una final que pasó a la historia de nuestro reality show.

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