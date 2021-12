Exatlón: Adiós de las Leyendas causa tristeza en redes sociales.

Luego de permanecer dos semanas en las playas de Exatlón, las Leyendas del reality más famoso de la televisión mexicana se despiden, tras poner a prueba a los atletas de Guardianes y Conquistadores.

Recordemos que a lo largo de su estancia lograron sacar el mejor nivel de los atletas de la nueva generación, pues Guardianes y Conquistadores incrementaron su nivel de competencia de forma importante para enfrentar a las Leyendas.

La dolorosa despedida de las Leyendas de Exatlón

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Antonio Rosique anunció la salida de las Leyendas y Pato Araujo y Zudikey Rodríguez tuvieron que decir adiós.

“Le comentaba a Zudy que nunca he pasado una Navidad sin ella, va hacer difícil, pero yo sé que estos grandes momentos, estos grandes sacrificios que estamos haciendo, en algún momento lo vamos a recordar y vamos a decir que lo que nos unió acá, lo que hemos vivido aquí, lo que estamos viviendo afuera, es tan grande que al demostrar a la gente que tu adversidad, que se presenta en una relación, si la luchamos juntos, podemos salir adelante y eso es lo que México tiene que ver”, expresó.

Ella va a estar acá, no hay teléfono, no hay manera de saber sí ella se levanta bien, si está mal, sí ella siente algún dolor porque estoy seguro de que aquí todos pasamos por eso, cada día es diferente, cada día uno puede ser el más feliz, otro día puedes estar en la lona queriéndote ir, correr de esta aventura, pero hay un espíritu que a nosotros nos caracteriza, que yo siempre lo voy a sacar a flote, que es el de la competencia

Por su parte, Zudikey también le dedicó unas emotivas palabras a su amado esposo, pues siempre han demostrado ser una pareja muy unida.

“Fíjate que estos días conforme se iba acercando este momento, el último día en que podía tener a Pato aquí, a las Leyendas aquí, me sentí, inclusive, con más miedo, no quería que llegará este momento por qué, pues cuando vine sola aquí empecé adaptarme, supe que podía hacerlo, me costaba trabajo, veía a Pato en todos lados, lo esperaba”, externó.

Y me cuesta trabajo que él se vaya porque es muy fácil acostumbrarse a un gran ser humano, como es él. Es una persona increíble que me ha complementado al 100 por ciento, más de lo que yo esperaba y, pues a veces, la vida es así, hay que sacrificar cosas para el bien de los dos, nosotros platicamos mucho de esto

Las Leyendas se van con un triunfo

La última competencia de las Leyendas de Exatlón en las playas que los marcaron de por vida fue muy importante, pues cerraron con un triunfo contundente sobre Guardianes y Conquistadores, pero muy agradecidos por la oportunidad de regresar y compartir lo que saben.