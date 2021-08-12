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MARIO OROZCO

Guardianes | Exatlón

MARIO GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 27 años.

Fecha de Nacimiento: 25 de marzo de 1994.

- Jalisco.

Disciplina: Fútbol, posición volante izquierdo y lateral izquierdo.

  • Campeón 3ra división con Chivas 2010.
  • Bicampeón sub 17 con Chivas 2011 Apertura y Clausura.
  • Campeón 2da división con Chivas 2012.
  • Bicampeón sub 20 con Chivas 2013 y 2014.
  • Campeón 1ra división de ascenso con Alebrijes de Oaxaca 2019.
  • Torneos Internacionales con la Selección Mexicana 2008 a 2010.
  • Debut en la Copa MX en el 2014 con el equipo de Chivas.
  • Integrante de Equipos de Liga de Ascenso como Coras de Tepic y Club Atlético de Zacatepec.

El 29 de agosto del 2021, resultó ser el segundo eliminado de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

MARIO OROZCO

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