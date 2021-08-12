MARIO OROZCO
Guardianes | Exatlón
Edad: 27 años.
Fecha de Nacimiento: 25 de marzo de 1994.
- Jalisco.
Disciplina: Fútbol, posición volante izquierdo y lateral izquierdo.
- Campeón 3ra división con Chivas 2010.
- Bicampeón sub 17 con Chivas 2011 Apertura y Clausura.
- Campeón 2da división con Chivas 2012.
- Bicampeón sub 20 con Chivas 2013 y 2014.
- Campeón 1ra división de ascenso con Alebrijes de Oaxaca 2019.
- Torneos Internacionales con la Selección Mexicana 2008 a 2010.
- Debut en la Copa MX en el 2014 con el equipo de Chivas.
- Integrante de Equipos de Liga de Ascenso como Coras de Tepic y Club Atlético de Zacatepec.
El 29 de agosto del 2021, resultó ser el segundo eliminado de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.
MARIO OROZCO