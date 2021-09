Exatlón: Mati Álvarez expresa su admiración por esta atleta a su regreso.

Mati Álvarez regresó a Exatlón México como parte de las Fuerzas Especiales y quedó impresionada con Macky González por ganar la insignia femenil.

Recordemos que es la segunda condecoración que la poderosa atleta gana en esta quinta temporada del reality show en las playas y tierras más demandantes.

Golden Champion fue una de las más impresionadas con el nivel de rendimiento de cada atleta, al finalizar el cerrado juego por la insignia, entre González y Duggan, Mati Álvarez quedó boquiabierta con el nivel de competencia.

Terminator aseguró que estaba gratamente sorprendida con Macky, pues pensaba que el duelo se lo iba a llevar la concursante de la primera temporada de Survivor México.

“No se presionó, conectó perfecto, WOW, yo pensé que se lo llevaba Duggan”, dijo Mati Álvarez durante la emisión.

Atletas por insignia femenil del Exatlón.

Macky González agradeció la distinción

Macky González agradeció ser la ganadora de la insignia femenil de Exatlón México Guardianes vs Conquistadores en la quinta semana.

“Nunca me imaginé regresar a las islas, a este rendimiento y me siento con mucha responsabilidad con mi equipo y con la historia física que yo tengo. Me sentía con mucha presión porque no tuve el tiempo de prepararme para un compromiso tan importante entonces le estoy echando demasiadas ganas en las pistas porque se la calidad que tengo al lado y es un gran compromiso que tengo”, dijo la ganadora.

