Exatlón: Los mejores memes de la Batalla por la Conexión.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores sacó lo mejor de tus atletas favoritos, quienes se enfrentaron a dos poderosas pruebas esta misma noche.

Alan se llevó las palmas tras batirse en épicos duelos

Conquistadores y Guardianes por Insignia varonil del Exatlón.

Rojos y azules presumieron su liderazgo en cada uno de los duelos que enfrentaron en las tierras más exigentes de la pantalla chica.

La noche dio inicio con los caballeros, quienes se enfrentaron cara a cara por la insignia varonil, que podría acercarlos a un premio de la Fórmula 1 en el extranjero.

Tras un reñido duelo contra Koke y Tony, David Juárez La Bestia se quedó con su segunda estrella varonil en lo que va de la temporada.

El querido yucateco dedicó la insignia a su hermano y papás, máximos fanáticos del gimnasta mexicano.

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Atletas de Exatlón compiten por una videollamada con su familia

Rojos y azules se batieron en un trepidante duelo a 10 puntos para ganar una videollamada con seres queridos en México.

La Batalla por la Conexión se vivió de una manera formidable este 15 de septiembre, día del Grito de la Independencia en México.

Los atletas se enfrentaron a un nuevo reto, ya que tiraron tótems con los pies al puro estilo de un partido de fútbol.

Pese a las adversidades, Guardianes y Conquistadores se adaptaron al cardíaco circuito de esta temporada.

La competencia de definió en una impactante carrera de relevos, donde Alan y Paulina representaron a Guardianes, mientras que Sol y La Bestia defendieron la camiseta azul.

Tras un cardíaco duelo, los Guardianes se ganaron la Batalla por la Conexión con la excelente puntería de Alan y velocidad de Paulina.

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ALAN ALAAAAAAAN TE REZAMOS TODOS LOS DÍAS #RutaColosal pic.twitter.com/QCcpFVPJ0V — Lisett // 🦆❤️🤙🏻💚 (@Lisettc98) September 16, 2021

No me tenía tanta fe a ese relevo, pero vaya me sorprendieron. Contenta por los rojos (Guardianes) los quiero mucho ❤️✨❤️✨❤️ #RutaColosal pic.twitter.com/gNi7JcE4d4 — Holaaaa (@DianaAl65637303) September 16, 2021

Que bonito verlos hasta llorar, a pesar de que les llevaban medio circuito de ventaja lo lograron, Alan lo hizo increíble 🥺❤️#RutaColosal pic.twitter.com/3UjfnLwfZa — 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒂 🇲🇽 (@NailaRoja10) September 16, 2021