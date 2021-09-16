Kimberly Flores aclara si le fue infiel a Edwin Luna con Roberto Romano.

Mucha sorpresa causó la inesperada salida de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, de “La Casa de los Famosos” pues salió del reality sin haber sido eliminada y se especula que pudo haber sido por un impulso machista de su esposo.

De acuerdo con varios rumores, Flores habría tenido algo con el actor Roberto Romano en el reality show lo que habría provocado el enojo de su esposo.

Mira la galería completa.

Los productores del programa decidieron tener una entrevista con la pareja para calmar los rumores y poder entender qué había sucedido realmente.

De acuerdo con ellos mismos Edwin Luna acudió al programa para pedirle a su esposa que por favor se fuera con él y regresara a casa, ya que los problemas con sus hijos se estaban saliendo de control cuando los menores creyeron que su madre había engañado al cantante.

La pareja se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, y explicaron que saldrían de la ciudad con su familia para intentar arreglar los problemas con sus hijos, ya que esta situación se había salido de control.

Te puede interesar: Alicia Machado y Roberto Romano pasaron del romance al llanto.

Durante la entrevista Kimberly Flores fue cuestionada sobre su salida y sobre la idea de que ella pudo haber ganado, por lo que respondió que su prioridad siempre han sido sus hijos, y aunque intentó dar lo mejor de sí para obtener la victoria, al final solo piensa en el bienestar de su familia.

“No hay mucho qué explicar, cada quien tomó la nota como quiso, armaron los medios las historias que quisieron, pero la realidad es lo que hablamos Edwin y yo. O sea, lo que tenemos nosotros, lo que quedamos nosotros. Todos fuimos por un juego y todos teníamos una estrategia, al final todos queríamos ganar. Ahorita la prioridad son los niños y que ellos lo entiendan antes que lo entiendan todos los demás, que es lo que menos me interesa”, indicó la modelo.

Kim Flores recalcó que, a pesar de que los medios de comunicación hicieron creer que ella había sido infiel a su pareja, ella está segura de lo que hizo y hasta dónde llegó con cada uno de los participantes, por lo que negó haber tenido algo con el actor de El señor de los Cielos, a quien también se le ha vinculado con Alicia Machado.

Kimberly contó que tomó la decisión de entrar al show para tomar un respiro de los problemas que tuvieron ella y Edwin Luna: “Dije ‘es momento de entrar, de quedarse fuera y de tomar ese respiro, de extrañarnos y analizar de que tal vez sí hicimos errores, quizá sí hubo distancia, si dijimos palabras que a veces lastimaban. Nos servía para esa distancia, reconciliarnos y volver a ser novios con todo lo que nos está pasando”.

La también cantante aseguró que tanto ella como su esposo querían un poco de distancia para encontrarse de nuevo, sin embargo, prefirió salir para atender los problemas con sus hijos.

Te recomendamos: Más vale tarde que nunca, Ninel Conde reconoce que se equivocó con Larry Ramos.

