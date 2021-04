Exatlón: La reacción de Mati Álvarez ante la supuesta alianza que creó con Evelyn Guijarro para llegar a la final.

Exatlón: Titanes vs Héroes llegó al final entre el aplauso emocionado de millones de mexicanos, quienes fueron testigos del crecimiento de sus atletas favoritos.

Los mismos fanáticos también sospecharon que Mati Álvarez y Evelyn Guijarro crearon una alianza para llegar a la Gran Final juntas. Sin embargo, ‘Golden Champion’ rompió el silencio en Instagram, donde confesó que ‘Sniper’ llegó al último día de Exatlón debido a su talento.

“Evelyn es muy parecida a mí; es muy buena en tiros de fuerza. Yo sabía que iba a ser una final muy reñida. Evelyn maneja muy bien la presión y siempre está tranquila. Cuando competía con ella siempre sentía buena vibra”, expresó la atleta poblana sobre el desempeño de su rival en una entrevista vía Instagram Live.

Una vez más, la ganadora de Exatlón: Titanes vs Héroes refrendó que no hizo ninguna conspiración con Evelyn, pues su compañera lanzadora de jabalina llegó a la Gran Final con su esfuerzo.

“Era la más fuerte en estadísticas. La que me pudo dar batalla es ella… es muy aguerrida. Nunca se rajó contra mí”, concluyó Mati Álvarez.

Mati Álvarez arrasa con Evelyn Guijarro. Los Titanes toman la delantera en la Batalla Colosal por vacaciones pagadas.

Así se dio la supuesta alianza entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en las tierras de Exatlón

Aunque los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes siempre regalaron impecables batallas, también se corrió el rumor de una posible alianza entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro para llegar a la final juntas.

La misma Casandra Ascencio también creyó que sus compañeras se unieron para sacarla de la edición más exigente de Exatlón.

En su momento, MVP expresó ante las cámaras de Exatlón: Titanes vs Héroes, su desconfianza por su propia compañera del equipo azul.

“Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Yo sé que Evelyn es una buena persona. Me ha servido para darme cuenta que, lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí…”, expresó la basquetbolista profesional durante su estadía en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pese a todo, Mati Álvarez aclaró los rumores, pues confesó que Evelyn Guijarro llegó a la Gran Final por su talento y no por una supuesta alianza.

