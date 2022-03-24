Exatlón: Mati, Nataly y Heliud enfrentarán castigo por escapar de la cabaña.

Las tierras y playas de Exatlón: All Star se llenaron de tensión esta misma noche, pues algunos competidores rompieron reglas básicas de seguridad.

Antonio Rosique, máxima autoridad de nuestro reality show, expresó en la ceremonia de la primera Batalla por la Supervivencia, que algunos atletas infringieron el reglamento básico de Exatlón.

Se trata de Mati Álvarez, Nataly Gutiérrez y Heliud Pulido, quienes rompieron las medidas disciplinarias al salir del campamento por 5 horas.

Te puede interesar: Exatlón: Pato Araujo pasa momento complicado por ausencia de Zudy.

Se aproximan medidas serias para Mati, Nataly y Heliud

Tras terminar el primer Duelo por la Supervivencia, Antonio Rosique habló con los atletas sobre la disciplina y la importancia de seguir el reglamento en Exatlón.

Sin disciplina no hay excelencia… en las últimas horas se presentó una situación desafortunada: tres atletas, después de la Batalla Colosal, salieron de la cabaña. Salieron sin autorización y escaparon del perímetro de seguridad

En el próximo capítulo de Exatlón: All Star, Antonio Rosique dará a conocer el castigo que enfrentarán Mati, Nataly y Heliud.

También te puede interesar: Exatlón: Así fue la pelea entre el equipo rojo. (VIDEO)