Exatlón Méixco | Batalla por La Villa 360 | ¡Batalla al límite! Los atletas se juegan todo por la Villa 360

La emoción alcanzó su punto máximo en Exatlón México con la esperada Batalla por La Villa 360, uno de los duelos más importantes de la semana. Los atletas lo dieron absolutamente todo en los circuitos, conscientes de que más allá de los puntos, estaba en juego el privilegio del descanso, el confort y la recuperación. Ninguno quiere regresar a La Barraca Metálica, ese espacio donde el cansancio y la incomodidad ponen a prueba la fortaleza mental y física de cada competidor.