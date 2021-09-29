Exatlón: ‘La Bestia’ triunfa pero Alan se lleva los memes.
Los fanáticos inundaron las redes sociales con felicitaciones para el querido David Juárez y el imparable ‘Tolu’.
Exatlón: Guardianes vs Conquistadores nos regaló una noche inigualable tras el triunfo de David Juárez La Bestia en las tierras más exigentes del planeta.
Y es que, el querido gimnasta artístico, consiguió su cuarta insignia para viajar a la Fórmula 1 en el extranjero, dejando a los fanáticos emocionados con su triunfo.
El yucateco se enfrentó a una cardíaca final contra Koke Guerrero, quien no bajó su rendimiento ni un solo momento de la competencia.
Por si fuera poco, La Bestia busca pareja para viajar a la Fórmula 1 después de terminar su misión en la quinta temporada, Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.
Millones de mujeres comienzan a levantar la mano para acompañar al querido integrante del equipo azul a un viaje inigualable.
En otros temas, nuestro querido Antonio Rosique tampoco se quedó atrás, ya que se apuntó para disfrutar de la Fórmula 1 fuera de México junto a uno de los caballeros más queridos de Exatlón.
El yucateco agradeció a sus amigos de nuestro reality show por todo el apoyo, además de dedicar su victoria a toda su familia en México, dejando claro que es un joven muy noble y amoroso.
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Fanáticos celebran el cumpleaños de Alan Mendoza con memes
Alan Mendoza está de manteles largos en este día, ya que cumple 28 años llenos de éxitos, fútbol y muchos bailes.
El también conocido como Tolu recibió el cariño de todos sus fanáticos, quienes se manifestaron en las redes sociales con épicos memes que pasaron a la historia.
“Alan fue lo mejor que le pudo pasar a esta temporada”, "La velocidad que está adquiriendo Alan es impresionante” y “Gane o pierda sigue siendo superior”, escribieron los fanáticos del integrante de Guardianes.
Alan Mendoza festejó su cumpleaños en las tierras y playas de Exatlón; sin embargo, el amor de sus amigos y seres queridos llegó hasta las exigentes playas de República Dominicana para darle mucha fuerza.
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La mamá del cumpleañero: Al que no baile no le doy pastel— ramses (@rcgbeer) September 29, 2021
Yo inmediatamente:
HAPPY TOLUDAY#BatallaExatlón pic.twitter.com/qsYdJx7Ifb
Yo cuando miro a Alan bailar junto con su energía y vibra.— Gerardo (@gera99rod) September 29, 2021
Happy Toluday#BatallaExatlón pic.twitter.com/MBCeEt4mIg
Apoyando al cumpleañero 🥰— lizzie ⛅ (@starrynigxtss) September 29, 2021
HAPPY TOLUDAY#BatallaExatlón pic.twitter.com/dRfTBBoqgX