Exatlón: ¿Quién es la atleta que sufrió un trágico accidente?

Nataly Gutiérrez abrió su corazón en las tierras y playas de Exatlón, donde contó el trágico accidente que enfrentó a la edad de 19 años en su natal Jalisco.

Fue en las comodidades de la fortaleza, donde la tapatía contó que se resbaló con un balón y cayó en una jardinera.

“En un entrenamiento me sucede este accidente muy trágico. Quise meter un balón a la cancha, pero había otro balón tirado en el piso y me tropecé. Me fui contra el ventanal, puse los brazos, pero como llevaba mucho impulso con la rodilla, le di en el centro del vidrio y caí hasta la jardinera de afuera”, expresó la querida practicante de baloncesto.

Aunque la atleta sufrió más de una herida, tiempo después se recuperó con éxito.

“Estuvo gacho, casi me muero ahí, me corté la cara, la rodilla y aquí mi mordida de tiburón. Lo peor fue la rodilla porque me corté el tendón”, contó.

Pese a todo, Nataly enfrentó la situación con valentía como le enseñó su mamá y otros seres queridos.

La verdad estuvo feo, tenía 19 años, y me hizo valorar mucho la vida. Sí fue un golpe fuerte, pero también me hizo fuerte. Quedaron cicatrices, pero son heridas de guerra. Todo se lo debo a mi mamá porque me ha educado a salir de las adversidades

Jahir Ocampo estuvo en el accidente de Nataly Gutiérrez

Jahir Ocampo contó que vivió seis años en Guadalajara, donde conoció a Nataly y se hicieron buenos compañeros.

Por si fuera poco, el clavadista recuerda el aparatoso accidente de la basquetbolista con mucha nitidez.

Se veían todos los vidrios, el ventanal roto, había sangre, una ambulancia, mucha gente, pero sabíamos que era Nat…

Después la volvimos a ver y ya venía toda vendada, en silla de ruedas, no podía mover la pierna...

Teniente Tiburón agradece que Nataly Gutiérrez se encuentre sana y salva en Exatlón, donde destaca por su buen desempeño en los circuitos.

