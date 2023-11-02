Exatlón México 2023: Ellos son los atletas azules de la nueva temporada
La nueva temporada de Exatlón México está a pocos días de arrancar, por lo que no te puedes perder el regreso de grandes leyendas.
Luego de mucha espera, el momento más esperado del año ha llegado, estamos a pocos días del estreno de la nueva temporada de Exatlón México 2023, la cual apunta a ser la más impresionante de todas, por lo que se han comenzado a revelar los nombres de algunas leyendas que vuelven.
El día de ayer, tuvimos la oportunidad de conocer a las leyendas rojas que van a volver a los circuitos más demandantes de la televisión mexicana: Mati Álvarez, Ana Lago, Nataly Gutiérrez, Heliud Pulido, Pato Araujo y Daniel Corral.
Programa 19 mayo 2023 | Gran final de Exatlón All Star.
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¿Quiénes son los atletas azules que llegan a la nueva temporada de Exatlón México?
Las emociones se han incrementado este jueves, luego de revelarse los nombres de algunas leyendas del equipo azul, quienes vuelven a las tierras que los vieron brillar a lo largo de semanas, los primeros en confirmar su participación fueron:
- Ernesto Cázares: El primer campeón del reality más demandante de la televisión mexicana.
- Liliana Hernández: Una guerrera que deja todo en cada enfrentamiento.
- Andrés Fierro: La muestra más pura de entrega y corazón.
- Macky González: Una mujer que viene por una revancha personal.
- Javi Márquez: Uno de los deportistas más queridos por los fans.
- Andrea Medina: Una atleta que viene por una segunda oportunidad.
¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de Exatlón México?
La nueva temporada de Exatlón México, va a volver a la pantalla de Azteca UNO, el próximo lunes 6 de noviembre, todas las emociones de tus atletas preferidos y de los nuevos retadores, las podrás seguir a partir de las 20:30 horas.
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