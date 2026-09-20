Qué hacer con una caja de cartón grande: 3 ideas para convertirlas en juguetes para gatos

Si buscas una manera divertida y económica de entretener a tu gato por horas, una caja de cartón puede ser un espacio perfecto para juegos y ejercicio. Puedes transformarla en un laberinto con túneles, una caja interactiva con agujeros para esconder juguetes o una pequeña casa para que tu michi se esconda y explore. Toma en cuenta algunas de estas ideas para crear juguetes fáciles, practios y sencillos para tu gato.

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Crear juguetes caseros para ayudar a tu gato a entretenerse y divertirse es más fácil de lo que crees si tomas en cuenta algunas de las siguientes tres ideas.

Laberinto de cartón

Para esta idea es necesario abrir una caja, realizar solo un agujero en cada borde y, con otros trozos de cartón, crear los caminos que deberán seguir para superar la prueba. Coloca algún premio al final del laberinto para motivar a tu gatito a cruzar el juego por completo. Recuerda cambiar las paredes para más diversiòn.

Laberinto de cartón para gatos|Imagen generada con IA

Caja de “atrapa y encuentra”

Para esta idea es necesario realizar varios agujeros en la parte superior, procurando que estos sean de tamaño perfecto para que el minino pueda meter su parte de manera cómoda. Coloca dentro una pelota pequeña, un juguete que tu gato ya conozca o algunas croquetas. Este juego permite a tu gato pasar un tiempo de diversión mientras busca la manera de sacar la recompensa.

Caja de “atrapa y encuentra”|Imagen generada con IA

Casita o túnel para esconderse

Para esta idea requieres de una caja larga, en la cual debes abrir por completo uno de los lados para crear una entrada; corta algunos huecos o ventanas para que tu mascota se pueda asomar y explorar su entorno. Esta idea está pensada para crear un refugio para tu mascota.

Casita o túnel para esconderse |Imagen generada con IA

Ahora ya lo sabes, una caja puede convertirse en un laberinto, un juego de búsqueda o un refugio perfecto para tu mascota, de manera sencilla y práctica.