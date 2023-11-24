Exatlón México: Andrés dice que Macky únicamente piensa en su punto

El panorama en el equipo azul de Exatlón México, no ha sido nada sencillo, pues han tenido varias derrotas importantes, eso sin considerar que las estrategias que han planeado, no han funcionado de la forma esperada.

Hace unas semanas, Macky había levantado la voz para que las mujeres fueran parte de las estrategias, aunque eso no ha salido de la mejor forma, ya que la líder del equipo, no se ha integrado en todos los planes.

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¿Andrés y Macky tienen fuertes diferencias?

Luego de sufrir una nueva derrota, Andrés ha expresado su molestia, asegurando que Macky solamente se preocupa por garantizar su punto, pero después se lava las manos de la estrategia que va a seguir el equipo.

Algo que me mueve mucho, es que Macky nos dijo que las incluyéramos a las mujeres, que tuvieran más voz, que ella quería estar ahí, pero ya van varias veces que ella hace su pick, en cuanto elige, ya se va, se desaparece

Sin embargo, la leyenda del equipo azul, ha revelado que no es falta de interés, pero que el tiro bajo, es el más complicado para ella, aunque sabe que se alejó un poco del equipo en el momento clave.

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