Exatlón México: Macky González revela sus diferencias con Ernesto Cázares
Macky González y Ernesto Cázares, han tenido su primera diferencia en la nueva temporada de Exatlón México, donde cada día es un reto.
La nueva temporada de Exatlón México, ha sorprendido con varios cambios en las reglas de la competencia, al igual que con unas modificaciones en la villa 360 y la barraca metálica, donde los atletas van a tener un cristal para verse todo el tiempo, junto con un teléfono para hablar entre ellos.
Sin embargo, existen situaciones, problemas y rencillas que nunca van a cambiar, tal es el caso de Macky González y Ernesto Cázares, quienes siempre han tenido una gran relación, aunque con ciertos altibajos.
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¿Cómo está comenzando la convivencia entre Macky González y Ernesto Cázares?
La convivencia suele ser uno de los retos más complicados de superar en Exatlón México, eso lo han comenzado a vivir Macky González y Ernesto Cázares, quienes tuvieron problemas para ponerse de acuerdo con el desayuno.
Ernesto y yo tenemos una relación, bastante particular, es mi hermano menor, el hermano que nunca tuve. Y creo que, algo que tuve, algo que nos está atorando, le dije ‘Ernesto, nos tenemos que llevar de una forma más madura’, ya pasaron ciertos años y cada uno, él ya es padre de familia, yo ya estoy en otras cosas, pues no conviene estar todo el tiempo molestándonos
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Lo tomó súper personal y ahorita está muy serio conmigo, no sé cómo ganarme su confianza y estoy dando sí a todo lo que él quiere, para ver si de una u otra forma podemos ir congeniando y así, poco a poco voy a ir teniendo mi estrategia