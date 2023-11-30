Exatlón México: Así celebró Liliana que le quitó el invicto a Mati

A lo largo de todas las temporadas de Exatlón México, hemos tenido la oportunidad de ver a grandes atletas, pero una de las más completas, ha sido Mati Álvarez, quien es la máxima ganadora del reality más demandante de la televisión mexicana.

Desde el comienzo de la nueva temporada de Exatlón México, Mati no había conocido la derrota en ninguno de los circuitos, pero esa historia, ya llegó a su final.

Batalla Colosal Exatlón México | Programa 21 | 29 noviembre 2023

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¿Cómo se siente Liliana al vencer a Mati?

La encargada de quitarle el invicto fue Liliana, quien se ha consolidado como un referente del equipo azul, pues ha mostrado un gran nivel en cada uno de sus puntos, por lo que está muy feliz con su resultado.

Creo que honestamente, el punto de ayer, de haber quitado lo invicto, que todo mundo menciona de Mati, pues claro que era algo esperado, era algo que todo mundo pensábamos que en cualquier momento podía pasar

La victoria de Liliana, le ha motivado mucho para seguir luchando por su meta, pues quiere llegar a la gran final de Exatlón México.

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