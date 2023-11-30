Exatlón México: Diana rompe en llanto por un error que su equipo le reclama

El nivel de exigencia dentro de los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, siempre ha sido algo que ha caracterizado las temporadas de Exatlón México, aunque actualmente está mucho más elevado.

Sin embargo, el papel de cada uno de los atletas con sus compañeros es clave para el desempeño del equipo, siendo unos más comprensivos que otros, situación que en el pasado ha ocasionado varias polémicas entre los elementos del cuadro rojo.

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Por el contrario, los azules siempre han demostrado ser mucho más comprensibles con los nuevos elementos que llegan a tratar de entregar su mejor versión en las playas de Exatlón México.

¿Cuál fue la controversia con Diana del equipo rojo?

La noche de este miércoles, los integrantes de los equipos, van a salir a los circuitos con la intención de ganar la Batalla Colosal, pues todos los atletas se quieren llevar una experiencia única.

Justo en uno de esos puntos, Diana, quien es una de las nuevas atletas de esta aventura, va a cometer el error de encestar en la canasta contraria, situación que va a causar una gran polémica entre ellos, pues la joven va a pasar por un momento muy complicado.

Todo esto, puede ser un momento clave para los rojos, pues en caso de no solucionar las cosas, podrían comenzar a tener problemas.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Toda la historia y el desenlace de esta fuerte polémica que vamos a vivir en Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas.