Exatlón México: Macky revela que si ve a Jawy como su novio

La temporada ha comenzado con grandes emociones en los circuitos, donde los atletas han demostrado el gran compromiso que tienen por llegar a la final de Exatlón México, un privilegio que no va a ser para todos.

Sin embargo, no todo ha sido una competencia constante, pues Macky y Jawy, han protagonizado varios momentos polémicos, donde han pasado de la rivalidad a la amistad, abriendo la puerta a un romance.

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¿Macky quiere ser novia de Jawy?

Luego de varias subidas y bajadas, desacuerdos y apoyos, Macky ha realizado una fuerte declaración a Andrea, al revelar sus verdaderos sentimientos por Jawy, quien llegó a imponer su estilo a Exatlón México.

Sin embargo, la líder del equipo azul, tienen muchas dudas sobre la personalidad de Jawy y todo lo que pudiera pasar fuera de las playas de Exatlón México.

Jawy es una gran persona, pero me estoy topando un bad boy de muy buenos sentimientos, una persona que me tiene mucha paciencia, pero que al final, yo no sé cómo es en su vida normal

Pero sí me decepcionaría muchísimo, si fuera mentira, aquí siempre las cosas son muy bonitas, se sienten mucho, ya tuve una experiencia que me marcó en otro momento y no quiero cometer el mismo error

Al mismo tiempo ha dejado ver que están en una pausa, ya que no han logrado avanzar en nada.

Ahorita estamos así estancados en eso, porque obviamente, tampoco yo no le puedo decir ‘Ay, tengamos algo formal’, porque ni siquiera son los tiempos, ni estamos afuera. Yo tampoco quiero, algo así como fugaz

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Por otro lado, la atleta ha revelado que tiene un problema para manejar sus relaciones personales, por lo que pueden complicarse las cosas.