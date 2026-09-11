Azules disfrutan cena de navidad junto a su familia en Exatlón México

Los azules pudieron levantarse en la última serie por la navidad en Exatlón México y se llevaron y una contundente victoria.

Ya en la barraca metálica de Exatlón México el equipo recibió con gran entusiasmo a su familia, amigos y pareja, como el caso de Macky que se reencontró con Jawy Méndez; la Bestia recibió a su mamá, Lili y Andrés a sus papás, Javi a su esposa e hijos, Lizli a su esposo y finalmente Big Papi recibió una llamada de su familia.

