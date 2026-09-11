Azules disfrutan cena de navidad junto a su familia en Exatlón México
El equipo azul arrasó en la última serie por la navidad. Así fue como disfrutaron de una hermosa cena acompañados de sus seres queridos en Exatlón México.
Los azules pudieron levantarse en la última serie por la navidad en Exatlón México y se llevaron y una contundente victoria.
Ya en la barraca metálica de Exatlón México el equipo recibió con gran entusiasmo a su familia, amigos y pareja, como el caso de Macky que se reencontró con Jawy Méndez; la Bestia recibió a su mamá, Lili y Andrés a sus papás, Javi a su esposa e hijos, Lizli a su esposo y finalmente Big Papi recibió una llamada de su familia.