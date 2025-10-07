Exatlón México | Duelo de los Enigmas | ¡El Duelo de los Enigmas sorprende! Rosique revela premios que desatan nostalgia y risas
El misterio vuelve a encender la pista de Exatlón México con un nuevo Duelo de los Enigmas, donde los premios van desde experiencias únicas hasta una “caja indeseable” que podría cambiarlo todo.
El ambiente en Exatlón México se llena de intriga y emoción con un nuevo Duelo de los Enigmas, una de las dinámicas más esperadas por los fanáticos. Rosique revela que los atletas competirán por tres premios completamente distintos, que pondrán a prueba su suerte y su estrategia.
