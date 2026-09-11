Enigmas l Exatlón México | Programa 26 | 5 diciembre 2023

El circuito del Crossfit recibió a los atletas para el duelo de los Enigmas.

La máxima autoridad puso tres premios en juego: una bicicleta eléctrica, una colección de llaveros (la caja maldita) y un viaje de dos noches a Tulum.

Los rojos tomaron la delantera y obtuvieron la victoria en esta batalla de Exatlón México.

