Enigmas l Exatlón México | Programa 26 | 5 diciembre 2023
Rojos y azules se enfrentaron al duelo de los Enigmas en Exatlón México. Rosique anunció los premios a ganar y lo que había detrás de la caja maldita.
El circuito del Crossfit recibió a los atletas para el duelo de los Enigmas.
La máxima autoridad puso tres premios en juego: una bicicleta eléctrica, una colección de llaveros (la caja maldita) y un viaje de dos noches a Tulum.
Los rojos tomaron la delantera y obtuvieron la victoria en esta batalla de Exatlón México.