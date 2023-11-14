Exatlón México: Ernesto hace voto de silencio por petición de Macky

Todo parece indicar que las tensiones van a seguir subiendo dentro de las playas de Exatlón México, donde los integrantes del equipo azul, han tenido algunos problemas de convivencia.

Macky y Ernesto, han comenzado con el pie izquierdo, ya que recordaron sus problemas de temporadas pasadas, los cuales se han vuelto a hacer presentes ahora.

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¿Por qué Ernesto no va a hablar en Exatlón México?

La situación ha comenzado a salirse de control, pues a varios de sus compañeros les ha comenzado a molestar el tema entre Macky y Ernesto.

El tema de Macky y Ernesto que creo que vienen cargando desde la temporada uno que estuvieron juntos. Ernesto, es una persona muy graciosa, pero que te molesta mucho, todo el tiempo te está molestando, te está haciendo bromas

Macky, no está tan acostumbrada a que Ernesto le esté dice y dice cosas, que no ayuda en el team de la comida que es, entonces todo el tiempo la está molestando y creo que Macky dijo ‘ok, basta, guarda silencio por cinco minutos’

Al momento de la comida, Ernesto realizó varios comentarios que molestaron a Macky, por lo que las cosas se comenzaron a complicar.

Macky, Capi y Gio, muchas gracias por los alimentos, les quedaron muy buenos, gracias por existir, lo digo en buena onda…

Sí, porfa, mejor. No puedo estar con una persona que quiere llamar todo el tiempo la atención así

Desde ese momento, Ernesto tomó la polémica decisión de dejar de hablar con todos sus compañeros, por lo que solo está escribiendo en papeles.

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