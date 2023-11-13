Exatlón México: ¿Por qué no hubo eliminado hoy domingo 12 de noviembre?

Es domingo y con ello el primero de eliminación en la nueva temporada de Exatlón México. Hombres rojos y azules están en peligro, ya que al final de la jornada uno dejará la aventura más demandante de la televisión mexicana.

Fue una semana de alta competencia, pero como lo dicta la máxima autoridad, Antonio Rosique, cada ciclo reclama a un atleta.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy 12 de noviembre?

Luego de una primera Batalla por la Supervivencia donde los rojos se impusieron, los azules buscarán emparejar la balanza y que un integrante del equipo escarlata también se juegue su permanencia.

Recordemos que los azules se encuentran en una situación vulnerable, ya que han perdido los más importantes duelos de la semana, entre ellos la Villa 360 y la primera de dos supervivencias.

La máxima autoridad del Exatlón México, ha revelado que no vamos a tener eliminado en la primera semana de competencia, pero al perder los dos Duelos por la Supervivencia, los dos rendimientos más bajos del equipo azul, tuvieron que enfrentarse en un duelo extra, donde el perdedor va a estar en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

En ese temido enfrentamiento, se vieron las caras Ernesto Cázares y Javier Cortés, quienes en un duelo muy cerrado, han definido que el futbolista tendrá que defender su lugar en Exatlón México.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy 12 de noviembre?

Recuerda que de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 19 horas puedes ver Exatlón México en la pantalla de Azteca UNO y la aplicación TV Azteca En Vivo.