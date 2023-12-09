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FOTOS | Supervivencia I y despedida de Nataly en Exatlón México

El primer episodio por la Supervivencia se vivió intensamente, pero los reflectores los acaparó el adiós de la escarlata Nataly de Exatlón México.

Por: Daniel Menes

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