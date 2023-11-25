Exatlón México: Heliud quiere sacar de esta manera a Andrés Fierro

La competencia ha tomado un ritmo muy importante dentro de las playas de Exatlón México, por lo que cada uno de los atletas, tienen que ir pensando en una estrategia personal para poder llegar a la semanas finales del reality más demandante de la televisión mexicana.

Uno de los atletas más inteligentes a lo largo de las temporadas de Exatlón México, sin duda es Heliud Pulido, quien ya tiene una estrategia para poder debilitar al equipo azul, por lo que únicamente quieren enfrentar a Andrés Fierro.

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¿Cuál es el plan de Heliud Pulido contra Andrés Fierro?

El líder del equipo rojo, tiene muy claros los objetivos que tiene de cara a la recta final de la semana, donde quiere volver a brillar y evitar que uno de sus compañeros tenga que ir al Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Ya empezamos a encarar los últimos días de esta semana, los últimos días de la semana tres; sin embargo, veo al equipo tranquilo, veo al equipo sólido, veo un equipo fuerte

De la misma forma, ha revelado que tiene la intención de enfrentar en todos los duelos a Andrés Fierro, para evitar dejar puntos en el camino y mostrar su mejor nivel.

En la estrategia, trato de siempre salir por ‘Velociraptor’, ‘Velociraptor’ anda en un muy buen nivel, anda rápido, es certero y también es importante que despierte Heliud Pulido. Es momento de que salga en Tiranosaurio Rex, que traigo adentro para poder cazar a ese Velociraptor

Por su parte, Mati ha revelado que los azules no saben hacer estrategias, situación que en muchos casos le ayuda a ganar los duelos.

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