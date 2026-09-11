Jawy Méndez, es eliminado de Exatlón México | 10 de diciembre del 2023

Tras la segunda derrota consecutiva por la supervivencia de Exatlón México, tres azules se instalaron en el duelo de eliminación: Jawy Méndez, Javi Cortés y Javier Márquez.

El escenario para la contienda fue el circuito del Deshuesadero donde los atletas lo entregaron todo para seguir en la competencia.

Fue Jawy quien finalmente fue derrotado en su última carrera por Big Papi y se despidió con un lindo discurso para Macky y sus compañeros del reality.

