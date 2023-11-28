Exatlón México: Jawy le manda polémico mensaje a los rojos antes del Exaball

Estamos arrancando un nuevo ciclo dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, por lo que los atletas de Exatlón México han comenzado a mostrar un nivel muy superior en los circuitos.

Por lo que este lunes, vamos a ver grandes competencias por la Villa 360 de Exatlón México, lo mismo que en el Duelo por la Ventaja, donde los atletas van a entregar su mejor versión.

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Sin embargo, las cosas van a subir de intensidad, pues los atletas van a tener que enfrentar uno de los duelos más esperados por los fans, ya que van a tener su primer partido de Exaball, donde las grandes rivalidades nacen.

¿Qué va a pasar en el primer partido de Exaball de la temporada?

Las cosas se van a poner intensas, pues ya hay varias rivalidades deportivas en la temporada, por lo que las cosas se podrían salir de control, al menos así lo ha dejado ver Jawy, quien ya reveló que va a entrar con todo al juego de contacto.

Y además, podemos meterle un poquitito de contacto, entonces espero que los rojos no lloren

Aunque, el joven recién llegado a las playas de Exatlón México, no es el único en estar pensando de esa forma, pues Macky, quien ya tiene toda la experiencia, ha enviado un fuerte mensaje a sus rivales.

Si me llegan duro, esperen lo peor de mí también

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Toda la intensidad del primer partido de Exaball en Exatlón México, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas de lunes a viernes, mientras que los domingos no te puedes perder la eliminación a las 20:00.

