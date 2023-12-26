Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 26 de diciembre?

La presente temporada de Exatlón México está mejor que nunca, con dos equipos dispuestos a todo para ganar cada prueba noche con noche.

Y es que después de un fin de semana en el que no hubo eliminación, rojos y azules apuntan a tener una semana positiva en busca de mantenerse unidos de cara al próximo domingo.

Villa 360 | Exatlón México | Programa 43 | 25 diciembre 2023

La prueba más importante de esta noche es el Duelo de los Enigmas que suele entregar una gran recompensa, ya que los ganadores tendrán la oportunidad de elegir una estrella; no obstante, siempre existe el riesgo de que le toque la opción maldita.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 26 de diciembre en Exatlón México?

Los recientes triunfos rojos hacen pensar en un triunfo, pero los azules suelen sorprender, especialmente cuando llegan en papel de víctima.

Atletas como Javi Márquez y Andrés Fierro suelen comandar a los azules para vencer a los rojos, pero la historia la conocerás esta noche.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México a las 20:30 horas por la señal de Azteca UNO y la app TV Azteca En Vivo. Los domingos de eliminación son a las 20 horas. Averigua al ganador del Duelo de los Enigmas.

