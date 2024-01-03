Exatlón México: ¿Quién es el nuevo atleta que llega hoy 2 de enero?

El nivel de competencia sigue creciendo dentro de las playas de Exatlón México, donde todos los atletas han tenido que enfrentar grandes retos para poder seguir una semana más en el reality deportivo más popular de la televisión mexicana.

Una de las cosas más importantes para poder sobrevivir en las playas de Exatlón México, es la estrategia, la cual no siempre funciona de la mejor forma para todos. Otra de las cosas, es que los atletas deben buscar planes diferentes para poder llegar a las semanas finales, cada que un nuevo elemento llega.

Supervivencia I | Exatlón México | Programa 35 | 15 diciembre 2023

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¿Quién es el nuevo atleta que se integra a las playa de Exatlón México?

Los dos equipos han pasado por momentos muy complicados, pues han tenido que despedir a varios elementos, unos porque fueron cayendo en los Duelos de Eliminación, mientras que algunos otros han tenido que abandonar por lesión, tal es el caso de Diana.

El día de ayer, los azules recibieron a 𝗡𝗔𝗡𝗢 𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢𝗩𝗜𝗖𝗛, quien regresó después de estar lejos de los circuitos por varios años. Sin embargo, la noche de este martes, uno nuevo elemento llega a las playas de Exatlón México, aunque por el momento, no han revelado el equipo que será el afortunado.

Luego de una larga ausencia de las playas más demandantes de la televisión mexicana, Gloria Murillo tomó la decisión de volver por su revancha a Exatlón México.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

La cara del nuevo elemento que llega a las playas de Exatlón México, la podrás conocer la noche de este martes, todo por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas.

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Además, no te puedes perder los domingos de eliminación en punto de las 20:30, donde varios atletas van a luchar por seguir en las playas de Exatlón México.

