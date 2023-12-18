Exatlón México: ¿Quién es el nuevo atleta que llega hoy 18 de diciembre?

Las emociones siguen creciendo dentro de las playas de Exatlón México, donde no todo está escrito en los circuitos, pues las cosas volverán a cambiar con la llegada de un nuevo atleta, que se suma al reality más demandante de la televisión mexicana.

La semanas anteriores, los integrantes del equipo azul tuvieron la oportunidad de recibir a nuevos compañeros, pues Lizli y David Juárez llegaron a mostrar su mejor versión, convirtiéndose en dos de los grandes candidatos para llegar a la final.

Supervivencia I | Exatlón México | Programa 35 | 15 diciembre 2023

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Por su parte, los rojos ya recibieron a su primer refuerzo de la temporada, situación que ha emocionado a todos los fanáticos, ya que Heber Gallegos es uno de los mejores atletas que ha pisado las playas de Exatlón México.

¿Quién se suma a las playas de Exatlón México?

La noche de este lunes, un nuevo atleta se va a sumar a los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, aunque por el momento, todo es un completo misterio, ya que no sabemos a qué equipo reforzará.

Sin duda, la llegada de un nuevo elemento para cualquiera de los equipos, obligará a todos los atletas a cambiar la estrategia que ya habían trazado, para poder llegar a la final de Exatlón México. La competencia subirá de nivel y las rivalidades se podrían intensificar.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

La identidad del nuevo refuerzo de Exatlón México, la podrás conocer por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas. Mientras que los domingos de eliminación, te esperamos a las 20:00.

