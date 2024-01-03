Exatlón México: Los rojos tiemblan por la llegada de Nano

La estrategia y los planes a largo plazo, son algo fundamental dentro de las playas de Exatlón México, aunque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ya sea por una lesión o un mal día.

Sin embargo, una de las cosas que más cambia todo en el reality más demandante de la televisión mexicana, es la llegada de nuevos integrantes a cualquiera de los dos equipos, situación que han vivido mucho en las últimas semanas.

Enigmas | Exatlón México | Programa 50 | 2 enero 2023

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¿Los rojos le tienen miedo a Nano?

La llegada de Nano, ha sido algo que sorprendió a los rojos y azules, por un lado saben que tienen un nuevo integrante que va a dejar todo en los circuitos de Exatlón México.

Por su parte, los rojos han mostrado mucho respeto y hasta miedo por la llegada de Nano, quien fue reconocido por Heliud Pulido como un gran rival que va a cambiar las cosas para todos dentro de la competencia.

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