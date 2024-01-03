Exatlón México: Los rojos tiemblan por la llegada de Nano
Los rojos sienten mucho respeto por el nuevo integrante de los azules en Exatlón México, pues Nano llegó con grandes referencias.
La estrategia y los planes a largo plazo, son algo fundamental dentro de las playas de Exatlón México, aunque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ya sea por una lesión o un mal día.
Sin embargo, una de las cosas que más cambia todo en el reality más demandante de la televisión mexicana, es la llegada de nuevos integrantes a cualquiera de los dos equipos, situación que han vivido mucho en las últimas semanas.
Enigmas | Exatlón México | Programa 50 | 2 enero 2023
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¿Los rojos le tienen miedo a Nano?
La llegada de Nano, ha sido algo que sorprendió a los rojos y azules, por un lado saben que tienen un nuevo integrante que va a dejar todo en los circuitos de Exatlón México.
Por su parte, los rojos han mostrado mucho respeto y hasta miedo por la llegada de Nano, quien fue reconocido por Heliud Pulido como un gran rival que va a cambiar las cosas para todos dentro de la competencia.
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La llegada de Nano, pues nos sorprende a todos, tanto equipo azul, como equipo rojo, yo lo vi en la primera temporada, es un tipo bastante rudo, es un tipo bastante fuerte, mentalmente creo que es inquebrantable, en estrategias creo que a nosotros nos cambia muchísimo, y también al equipo azul le va a cambiar bastante