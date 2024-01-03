La competencia está muy intensa dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas de los equipos rojos y azules, tienen que entregar su mejor versión para poder llegar a las semanas finales y poder luchar por un premio que le podría cambiar la vida para siempre.

Sin embargo, el camino no es nada sencillo para los atletas, pues los circuitos de esta temporada han sido mucho más demandantes que en otras ocasiones, por lo que cualquier tipo de ayuda que puedan tener será muy buena para ellos en su rendimiento.

Supervivencia II | Exatlón México | Programa 48 | 31 diciembre 2023

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¿Quién gana el Juego por la Ventaja de Exatlón México?

Por ese motivo, los atletas van a seguir luchando por seguir adelante dentro de las playas de Exatlón México, por lo que todos saben de la importancia de ganar el Juego por la Ventaja, el cual les puede dar una ayuda adicional para ganar un reto importante y definitivo.

En ese sentido, los más obligados para luchar por un triunfo en el Juego por la Ventaja, son los azules, quienes no han tenido la mejor temporada, pues han tenido que sufrir la salida de varios de sus integrantes.

Luego de un duelo muy intenso en las playas de Exatlón México, los rojos lograron quedarse con el Duelo por la Ventaja, lo que los pone un punto arriba de los azules para los siguientes enfrentamientos.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones y los detalles de la competencia en el Juego por la Ventaja de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tus atletas preferidos van a entregar su mejor versión para obtener un triunfo que los ponga un paso adelante.

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La cita es de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las ocho de la noche, donde un atleta va a vivir sus últimos momentos en Exatlón México.

