Supervivencia I l Exatlón México | Programa 23 | 1 diciembre 2023
La Supervivencia I de Exatlón México se vivió al límite, pues los atletas rojos y azules hicieron todo por evitar el próximo duelo de eliminación.
La Villa 360 de Exatlón México se ha pintado de celeste y llegaron pronto los momentos de alegría y felicidad entre el equipo azul. Se escribió el primer capítulo de la serie por la Supervivencia, donde atletas rojos y azules llevaron el juego al límite y nos regalaron una espectacular recta final con cierres de película.