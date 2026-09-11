Supervivencia II | Exatlón México | Programa 36 | 17 diciembre 2023

Rojos y azules hablaron sobre el último enfrentamientoy la estrategia que tenían que generar para poder ganar en el 2do juego de la serie y mandar a un contrincante al duelo de eliminación. Lili le dio su opinión a Giovana sobre cómo debería tomar la decisión correcta al restarle 5% del rendimiento a alguien más para sumarlo al de ella.

Los atletas se dieron cita en el circuito submarino de Exatlón México donde entre clavados y tiros de poder con empanada se definió la segunda supervivencia.

Parecía que la competencia se iría a los relevos pero finalmente fueron los rojos quienes de nuevo mostraron su supremacía y permanecieron juntos una semana más.

El marcador iba 7 – 7, pero el equipo rojo salió a defender a las mujeres y llevaron el marcador al primer match point, por lo que el equipo azul ya no tuvo margen de error. En su primera oportunidad de match point, Bestia dio el 8vo punto y le dio vida al equipo azul, sin embargo, Mati compitió vs Macky y por 1 cubo, Mati ganó su carrera y dio el 10mo punto, por lo que 3 atletas del equipo azul tuvieron que ir al duelo de eliminación.

El equipo azul regresó decepcionado y confundido por tener una racha de tener más derrotas que victorias en los enfrentamientos y adicional, no encontraban el “problema”. El equipo rojo aplaudió lo que estaba pasando, pero hicieron énfasis en no confiarse y solo enfocarse para seguir teniendo victorias en los duelos más importantes.

SEGUNDO ENFRENTAMIENTO | DUELO DE ELIMINACIÓN | CIRCUITO EXATLÓN CITY

En este 2do enfrentamiento, 3 mujeres atletas se enfrentaron en el duelo de eliminación y fueron las 3 mujeres con el menor rendimiento. Giovana al haber ganado el duelo por el porcentaje, fue la persona encargada de quitarle 5% en su rendimiento a una compañera y sumarlo; ella eligió a Macky y mencionó que estaban siguiendo la misma estrategia y era una decisión que se había platicado con el equipo azul.

Las atletas con menor rendimiento en la tabla fueron: Lizli, quien mencionó que ya se había salido por una lesión en su temporada y había regresado con muchas ganas de estar en la competencia y darlo todo en el juego; Giovana, que a pesar de su victoria en el duelo por el porcentaje, en la tabla de posiciones fue la 2da eliminada con el 2do rendimiento más bajo, por lo que ella dijo que se sentía concentrada y lista para enfrentar el juego, ya estaba mejorando y eso le daba mucho apoyo; y la 3ra atleta fue Macky, quien mencionó que a ella no se le había consultado algo del porcentaje como lo había mencionado Giovanna,pero estaba lista para competir en el duelo de eliminación y luchar por su lugar en la competencia de Exatlón México.

Giovana, se despidió de sus compañeros, pero antes comentó que Exatlón fue su mejor experiencia y además compartió cómo había vivido su experiencia en la milicia y que pensaba que en la competencia le dirían que no se podía competir en los juegos de agua por su experiencia que había tenido de pequeña y el temor que le tenía, pero al contrario recibió el apoyo de sus compañeros y el dejarla encarar sus miedos.