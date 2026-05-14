Humberto rompe el silencio tras quedar fuera de Exatlón México

Humberto compartió un emotivo mensaje tras quedar fuera de la novena temporada de Exatlón México. Aunque confesó que despedirse tan cerca de la final le dolió, aseguró sentirse tranquilo por haberlo dado todo en cada circuito. El atleta también agradeció el apoyo de las comunidades Roja y Azul, destacando que cada experiencia dentro del reality ayudó a fortalecerlo personal y mentalmente.