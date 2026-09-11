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Exatlón México 2024
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Lili sorprende a Andrés en su primer aniversario en Exatlón México

Lili y Andrés cumplieron un año de novios y recordaron como Exatlón México los unió. Triple Jumper sorprendió a su novio con un bonito desayuno para celebrar.

Por: Zoé Navarrete

Lili Hernández recordó el momento en que se conoció a Andrés Fierro y se enamoraron dentro de Exatlón México.

A un año de ser novios Triple Jumper decidió hacer un desayuno sorpresa para Velociraptor y entregarle una romántica carta para celebrar su amor. ¿Qué te parece esta pareja azul?

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