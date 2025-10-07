Exatlón México | Avance 5 | ¡Se enciende el fuego en Exatlón México! Rojos y Azules lo dan todo en una carrera al límite

El próximo episodio de Exatlón México encenderá la pista con una de las competencias más intensas de la temporada: Los hombres enfrentarán una prueba que pondrá a prueba no solo su resistencia física, sino también su temple emocional. El Equipo Rojos reconocen la fuerza del Equipo Azul, mientras que El Equipo Azules saben que sus rivales llegarán con todo para recuperar el dominio.

