Exatlón México | Avance | La batalla por los autos entra en fase individual y sube la tensión en la semana 28

La competencia por los autos continúa intensificándose y la tensión aumenta entre los atletas que buscan asegurar su lugar en la fase decisiva. Rosique anuncia el inicio de la etapa individual de la Batalla Motorizada en la semana 28 de Exatlón México, donde nadie quiere quedarse fuera de la oportunidad de ganar uno de los premios más codiciados.

