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"¡Es tiempo extra!”, Jorge Ortiz de Pinedo hace un recuento de sus problemas de salud

Tras someterse a una angioplastia, Jorge Ortiz de Pinedo hizo un recuento de las batallas que ha enfrentado en cuestión de salud. ¡Ojo a lo de Ana Bárbara!

Jorge Ortiz de Pinedo, quien compartió hace unos días que se sometió a una angioplastia para evitar un infarto, reveló por qué viajó ayer a Monterrey. Además de agradecer a la vida por todas las batallas ganadas en cuestión de salud, el actor y productor compartió que planea regresar a Ana Bárbara a los escenarios.

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