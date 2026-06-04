¿Los hermanos de Joan Sebastian recibirían herencia? Esto aclaró el abogado de la familia
En la reciente audiencia con motivos de la herencia de Joan Sebastian, acudieron los hermanos del fallecido cantante. ¿Recibirán herencia? Esto reveló el abogado de la familia.
En la audiencia que se realizó hace unos días en Texas, donde Erika Alonso Galván inició un proceso legal para exigir la mitad de la herencia de Joan Sebastian, llamó la atención la presencia de los hermanos del fallecido cantante. En exclusiva para VLA, Cipriano Sotelo el abogado y representante legal de la familia, explicó la asistencia de Juan Marcos, Yolanda y Ana María Figueroa.