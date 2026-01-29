inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | La novena temporada entra a supervivencia: Rosique lanza advertencia y crece la rivalidad

La supervivencia arranca en Exatlón México y las advertencias de Rosique dejan claro que la rivalidad está en su punto más alto.

Exatlón México

Exatlón México inicia una nueva etapa con el arranque de la supervivencia, donde Antonio Rosique advierte que se trata de la mayor rivalidad hasta ahora, mientras Doris apuesta por seguir sumando victorias y la tensión crece entre ambas escuadras, al tiempo que Evelyn deja claro que su prioridad será ella misma, anticipando que la competencia tarde o temprano se volverá completamente individual.

Exatlón México Exatlón 2026

Videos