Resumen del martes 16 de junio: Mucho sabor, intensidad y amor en MasterChef 24/7

El martes 16 de junio se vivió una jornada llena de intensidad en MasterChef 24/7. Los cocineros enfrentaron nuevos retos donde el sabor, la técnica y la creatividad fueron fundamentales para destacar en la cocina más famosa de México. Entre clases, consejos de los chefs y exigentes preparaciones, las hornillas permanecieron encendidas mientras cada participante buscaba demostrar por qué merece seguir en la competencia. Además, las emociones estuvieron a flor de piel, ya que las amistades y conexiones entre algunos cocineros continúan fortaleciéndose, dejando claro que el amor también comienza a hacerse presente entre recetas, risas y mucho sazón. Una jornada que combinó perfectamente pasión, cocina y grandes emociones.

