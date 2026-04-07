Exatlón México | Batalla por La Medalla | Rosique destaca la importancia de reinventarse en la semana 28
Rosique advierte: La adaptación será clave para ganar la Medalla Femenil en Exatlón México.
En Exatlón México, Antonio Rosique motivó a las atletas destacando que la adaptación puede llevarlas más lejos que la preparación. Cinco competidoras salieron a la pista por La Medalla Femenil, mientras Mati no pudo sumar puntos y Valery continúa en proceso de recuperación, dejando una competencia llena de exigencia y estrategia.