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Exatlón México | Batalla por La Medalla | Rosique destaca la importancia de reinventarse en la semana 28

Rosique advierte: La adaptación será clave para ganar la Medalla Femenil en Exatlón México.

En Exatlón México, Antonio Rosique motivó a las atletas destacando que la adaptación puede llevarlas más lejos que la preparación. Cinco competidoras salieron a la pista por La Medalla Femenil, mientras Mati no pudo sumar puntos y Valery continúa en proceso de recuperación, dejando una competencia llena de exigencia y estrategia.

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