Exatlón México | Batalla por La Medalla | “No es hacer más, es hacerlo mejor”: Rosique anuncia medalla clave que impactará el resultado final
Una medalla individual podría cambiar la historia de la competencia tras el mensaje estratégico de Rosique dentro de Exatlón México.
Antonio Rosique enfatiza en Exatlón México que la clave no es hacer más, sino hacerlo mejor en el momento adecuado. Con esa filosofía, recibe a los atletas para disputar una medalla individual que podría influir directamente en la dinámica final de la competencia y marcar ventaja estratégica rumbo al cierre.