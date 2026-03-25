Exatlón México | Batalla por La Medalla | Rosique advierte peligro: Todos los hombres podrían abandonar la competencia
La semana 26 pone en riesgo a todos los hombres que buscan la medalla en Exatlón México.
La exigencia aumenta en Exatlón México durante la semana 26, donde los siete hombres compiten por la medalla individual bajo la advertencia de Antonio Rosique. El conductor recordó que la excelencia requiere constancia, en una etapa donde todos los atletas varoniles se encuentran en riesgo de abandonar la novena temporada.