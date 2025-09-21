inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso | Un equipo logró salvarse en la Batalla por la Supervivencia

Un duelo intenso definió qué equipo evitó el temido Duelo de Eliminación.

El Equipo Blanco y el Equipo Negro se midieron en una intensa Batalla por la Supervivencia, donde la presión y la estrategia fueron determinantes. Ambos equipos dejaron el corazón en el circuito, buscando evitar el temido Duelo de Eliminación. Al final, solo uno logró superarse a sí mismo y mantenerse en pie, dejando claro que en esta competencia cada detalle marca la diferencia.

